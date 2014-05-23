Al Siracusa “Gli Stravaganti” con ‘Lettu, focu e piazza fannu l’omu i mala razza’

La Commedia, scritta da Silvana Salvaggio ed interpretata dalla Compagnia Teatrale Amatoriale “Gli Stravaganti” con la regia di Isabella Reliquato, vedrà impegnati come protagonisti gli attori non professionisti : Francesco Iaria e Tiziana Gramuglia (nei ruoli di Giovanni e Claudia), Jenni Anghelone e Maria Antonia Belgio (nei ruoli della Cameriera e la Direttrice), Giovanni Fascì e Silvana Salvaggio (nella parte di Silvio e di Teresa) e Maria Retto (che interpreterà il personaggio di Samantha).La compagnia reggina propone per la prima volta sulle scene teatrali questo lavoro, che in anteprima, il 16 maggio scorso, è stato rappresentato ai detenuti dell’Istituto Penitenziario Luigi Daga di Laureana di Borrello, in occasione di un progetto gratuito atto ad offrire ai detenuti, attraverso una forma artistica come il teatro, un cammino di riflessione consapevole finalizzata al reinserimento sano nella società.La Compagnia Teatrale Amatoriale “Gli Stravaganti” – fanno sapere – è composta da un gruppo di amici impegnati nella solidarietà sociale, che pur non essendo attori professionisti si sono impegnati in maniera spontanea e goliardica a mettere in scena questa commedia solo per finalità benefica. Infatti lo spettacolo di Domenica 25 Maggio verrà realizzato per raccogliere un contributo volontario che andrà al Centro di Vita Cristiano di Reggio Calabria.

La commedia, in due atti, tocca un argomento piuttosto delicato e sempre attuale , l’adulterio.

La storia – raccontano dalla Compagnia – volutamente rappresentata in maniera frivola, esagerando dialoghi e personaggi, indurrà lo spettatore, pur divertito da un’interpretazione vivace e spontanea, ad una riflessione sui valori legati al rispetto del vincolo coniugale e sulla tolleranza dell’adulterio da parte di una società sempre più destabilizzata dall’eccessiva enfasi di una filosofia mondana dell’individuo, che porta a considerare l’adulterio come un normale modo per soddisfare i propri impulsi ed una giustificata possibilità di trasgredire durante la vita coniugale.