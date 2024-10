Al teatro Cilea in scena il musical “Mulan”

Il coraggio di una donna… MULAN Il musical, inizia il conto alla rovescia. Tra meno di un mese questo nuovo progetto Sparkling andrà in scena. Tanto lavoro, tanto sudore, tanto amore e tanta passione. Tutto per raccontare una storia così importante e così bella. Così attuale. Con questo spettacolo sosterremo l’ Hospice Via Delle Stelle.

Inoltre, ringraziamo l’artista figurativo Giuliano Fazzari e il gruppo di Calisthenics che saranno con noi sul palco per una partecipazione straordinaria. Dietro le quinte invece, ci daranno una mano il C.I.F.A.P. Di Reggio Calabria che curerà trucco e parrucco degli attori. Menzione speciale infine agli allievi dell’accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria che hanno curato le scenografie dello spettacolo.