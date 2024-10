Al Teatro Primo “Destinazione sconosciuta” con Stefano Ferrarini, Alberto Albertino e Valentina Tramontana

Questa è’ la storia di un’amicizia e della passione per una donna, per un’attrice. Siamo negli anni ’30 e il nazismo cambia il cuore delle persone, cambia la loro vita, i loro nomi. Immersi in uno scenario vintage, tra bicchieri di vino sorseggiati e musiche d’altri tempi la “luna del raccolto” segna la nascita e lo spezzarsi di un amore clandestino.

“Da dove viene tutto questo?” domanda lei cantando “Sotto la Luna del raccolto io ti amo ancora”. Il vino rosso scorre come sangue in questa storia. Questa è la storia di una lettera, di una donna, di due uomini, di un Teatro, del buon vino rosso. È la storia di due uomini e del loro amore per una donna così diverso, così sbagliato. Questa è la storia che cambia le persone. Questa è la storia del Nazismo.