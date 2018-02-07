Al via all’Istituto ‘Alvaro-Gebbione’ nuove attività pratiche e formative
Open Day all'Istituto Comprensivo Alvaro-Gebbione di Reggio tra laboratori creativi, robotica e musica, con novità su inglese e certificazioni informatiche
07 Febbraio 2018 - 16:29 | di Eva Curatola
Si è tenuto l’ Open Day all’Istituto Comprensivo “Alvaro – Gebbione” presso la sede della scuola in via Botteghelle per presentare le attività curriculari, il percorso di studi e far conoscere la rinnovata sede. L’Open Day è stata anche l’occasione per seguire da vicino le attività pratiche e formative animate da studenti e corpo docente.
Laboratori e attività pratiche per genitori e studenti
Tantissimi tra genitori e giovani hanno affollato i diversi ambiti espositivi ed i laboratori che i professori, gli alunni ed il personale hanno allestito presso la scuola “Gebbione”. I visitatori hanno apprezzato le opere realizzate nei laboratori creativi, nel Laboratorio di Robotica e le proiezioni presso la Videoteca dell’Istituto così come le lezioni interattive presso il Laboratorio Musicale.
I genitori hanno potuto seguire da vicino partecipando attivamente ed apprendendo concretamente, attraverso l’esperienza, le peculiarità delle diverse discipline d’indirizzo accompagnati dagli alunni attraverso un percorso formativo inedito e ricco di stimoli visivi ed attività pratiche.
I progetti attivati e le nuove certificazioni
La dirigente Maria Rosa Monterosso nell’incontrare i genitori ha ribadito come nell’istituto ed in particolare presso la scuola dell’infanzia sono stati attivati i progetti di letto scrittura e di inglese mentre alla scuola primaria particolare attenzione verrà data ai ragazzi diversamente abili con la possibilità di seguire attività di psicomotricità. Inoltre è già iniziato il progetto “Racchette di Classe” a cura del Circolo del Tennis “Crucitti” La novità per questo anno scolastico 2017/2018 è l’istituzione di un protocollo che ha fatto sì che a decorrere dal mese di febbraio l’istituto è diventato “Preparation Centre della Certificazioni Pearson – General English e Young Learners” in collaborazione con l’associazione culturale “Speak In” di Reggio Calabria quale test Centre PTE accreditato .
A decorrere dal 23 c.m. l’istituto sarà anche accreditato come centro di formazione Aica per il rilascio delle certificazioni informatiche.
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