Al via i play off con gara 1, domani la Vis Reggio Calabria sarà di scena a Mazara.

L’attesa è terminata. Il gran giorno è arrivato. La Vis Reggio Calabria, per il terzo anno consecutivo, si accinge a disputare i play off promozione al termine di un campionato che, fra alti e bassi, l’ha vista comunque protagonista.Domani i reggini sbarcheranno in Sicilia, dove ad attenderli sul parquet del palazzetto dello sport di contrada Affacciata ci sarà il Basket Mazara, l’avversario che tutti avrebbero voluto evitare nella post season. I trapanesi, roster alla mano, non hanno nulla da invidiare alle corazzate Monreale e Catanzaro, e vogliono dire la loro nella difficile, ma non impossibile corsa alla promozione in Dnb. Cestisti del calibro di Gullo, Naso e De Gregori, per citarne solo alcuni, sono autentici specialisti di match da dentro o fuori e, nel testa a testa con i bianco/amaranto di coach D’Arrigo, partono decisamente con i favori del pronostico.La Vis, però, non ha nessuna intenzione di fare da vittima sacrificale, ed è pronta a giocarsi le proprie chance fino in fondo. Grasso e compagni in una partita secca sono capaci di qualunque exploit (ne sa qualcosa Monreale) e sono carichi e vogliosi di dimostrare il loro valore al cospetto di una compagine di caratura elevata.I precedenti in campionato non fanno ben sperare. Due volte (una in regular season, l’altra nella fase a orologio) la Vis ha già calcato il parquet mazarese, rimediando due sonore sconfitte: 76 a 61 il 19 gennaio e 79 a 51 il 16 febbraio. Al PalaBotteghelle, invece, i reggini ebbero la meglio col punteggio di 70-62, ma era lo scorso ottobre, con i siciliani ancora a zero punti in classifica, in crisi di gioco e di risultati e senza i nuovi innesti autunnali che hanno decisamente trasformato la squadra.La palla a due è fissata alle ore 19.30.Arbitrerà la coppia palermitana composta da Angela Rita Castiglione e Carlo Di Giorgi.