Al via oggi le operazioni di Vueling da Reggio con il primo volo verso Roma.

Iniziano oggi le operazioni dall’aeroporto di Reggio Calabria con il collegamento con Roma, che sarà attivo con un volo giornaliero e un’offerta totale di 64.800 posti.Grazie a questo volo i passeggeri in partenza da Reggio Calabria potranno raggiungere destinazioni nazionali come Genova e Torino e internazionali come Alicante, Barcellona, Bruxelles, Parigi, Siviglia e Malaga. Reggio Calabria, 18 settembre 2014–. Vueling annuncia oggi l’inizio delle sue operazioni presso l’aeroporto di Reggio Calabria “Tito Minniti” con l’apertura del collegamento giornaliero verso Roma Fiumicino. Il volo sarà operato con un Airbus A320 (180 posti), arrivato oggi 18 settembre, e per tutta la stagione invernale 2014, con un’offerta totale di 64.800 posti. Inoltre, i passeggeri in partenza da Reggio Calabria potranno usufruire dell’esclusivo servizio dei voli in connessione: con uno scalo a Roma Fiumicino e un unico check-in per entrambe le tratte e il ritiro del bagaglio imbarcato direttamente a destinazione, sarà possibile raggiungere altre 8 mete in Italia e in Europa. I cittadini di Reggio Calabria potranno così decidere di passeggiare per le affascinanti strade di Parigi e Bruxelles, oppure di andare a prendere il sole sulle meravigliose coste di Malaga, di Alicante o di Barcellona. Possibili collegamenti anche con alcune mete italiane, come Genova e Torino, che diventano così facilmente raggiungibili.“Siamo felici di poter annunciare l’arrivo di Vueling presso l’aeroporto di Reggio Calabria e il lancio della prima rotta su Roma”, ha dichiarato Massimo di Perna, Regional Manager per Italia, Malta e Svizzera, “Si tratta di un importante passo nella strategia di espansione di Vueling: Reggio Calabria è il 17° aeroporto in cui operiamo, e contribuisce allo sviluppo di una presenza capillare della compagnia sul territorio italiano.”“Siamo lieti di accogliere Vueling a Reggio Calabria”, dichiara Carlo Alberto Porcino, Presidente del CdA Sogas ”il programma dei voli che ha inizio oggi offre nuove e interessanti soluzioni di viaggio per i passeggeri dell’Aeroporto dello Stretto, ci auguriamo presto di poter annunciare nuove tratte nazionali ed estere rispondenti alle esigenze di mobilità del territorio reggino e messinese”.Orari del nuovo voloReggio Calabria – Roma15.00 – 16.15 (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì)10.50 – 12.05 (sabato)15.35 – 16.45 (domenica)Prezzi a partire da 19,26€ per voli diretti, tasse e spese di gestione incluse. Pagamento con carta di credito. Roma – Reggio Calabria13.10 – 14.20 (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì)09.00 – 10.10 (sabato)13.50 – 16.45 (domenica)Prezzi a partire da 19,26 €, per voli diretti, tasse e spese di gestione incluse. Pagamento con carta di credito. Vueling in Italia: il 2014 è l’anno dell’espansione e dell’inaugurazione del nuovo hub di Roma FiumicinoVueling ha dato il via alle sue operazioni in Italia nel 2004 e per la stagione invernale 2014 la compagnia lancerà 23 nuove rotte su un totale di 41 disponibili. In particolare, 16 sono i nuovi collegamenti dall’hub di Roma Fiumicino (8 internazionali e 8 domestici). Sarà inoltre possibile usufruire anche da Fiumicino del servizio di voli in connessione “Vueling to Vueling”, con oltre 400 differenti combinazioni di volo in tutto il network internazionale. Per l‘inverno 2014, Vueling sarà presente in 15 città italiane: Roma, Milano, Venezia, Firenze, Napoli, Palermo, Pisa, Genova, Bari, Brindisi, Lamezia, Reggio Calabria, Catania, Torino, Bologna. In tutto il suo network, Vueling sarà operativa complessivamente con oltre 158 rotte, grazie ad un’offerta di 85 destinazioni, 21 basi e una flotta di 85 Airbus. Per ulteriori informazioni www.vueling.com online website