Parla Aldo Spinelli: la sua proposta premierebbe la Reggina… ed il Livorno

"Non si può pensare di riprendere come nulla fosse"

Le dichiarazioni del patron del Livorno Aldo Spinelli, al portale tuttosalernitana.com e riprese da TMW: “Noi dobbiamo essere chiari: avremmo avuto piacere di poter continuare a giocare al calcio. Purtroppo, in questo momento drammatico in cui muoiono 500 persone al giorno e migliaia e migliaia di società dilettantistiche o di Lega Pro rischiano di sparire, non si può pensare di riprendere come nulla fosse.

Secondo me la cosa più logica è promuovere in serie A Benevento e Crotone, in serie B Vicenza, Reggina e Monza e bloccare le retrocessioni con annessa riforma che prevederà, successivamente, 4 retrocessioni dalla A alla B e 5 dalla B alla C senza mettere a rischio tutti i nostri tesserati e i dipendenti che lavorano quotidianamente per un club. Come possono scendere in campo quegli otto giocatori della Sampdoria costretti alla quarantena dopo aver contratto il virus? Con quale spirito giocheranno partite fondamentali, senza poter fare una preparazione adeguata? E se poi ci sono altri positivi che facciamo, blocchiamo tutto di nuovo?“.