Alla ‘Mediterranea’ la tavola rotonda ‘L’Ingegnere ICT nel mondo del lavoro’

Mercoledì 18 maggio, presso l’Aula Magna di Ingegneria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, si terrà una tavola rotonda dal titolo “L’Ingegnere ICT nel mondo del lavoro: Impresa ed Università a confronto”. L’evento, organizzato dal DIIES (Dipartimento dell’Ingegneria dell’Informazione, delle Infrastrutture e dell’Energia Sostenibile) vedrà la partecipazione di importanti stakeholder del mondo delle imprese ICT, quali Engineering, NTT-Data, ST-Microelectronics, TIM, DGS Group e NetCom Group e sarà moderata da Alessia Schiaffini, giornalista del TG3 nazionale – economia. La tavola rotonda affronterà il tema della sfida occupazionale nell’ambito delle professioni ICT, vista dalla prospettiva di aziende che ben rappresentano il settore e che su queste professioni fondano business e programmi di sviluppo. Alla fine del dibattito, durante tutto il pomeriggio, le aziende incontreranno gli studenti conducendo con loro esperienze di recruitment. L’evento è organizzato dal DIIES nel quadro delle attività di “accompagnamento al mondo del lavoro” previsto nell’ambito dei corsi di laurea ad esso afferenti, in particolare la laurea triennale in Ingegneria dell’Informazione e le lauree magistrali in Ingegneria Informatica e dei Sistemi per le Telecomunicazioni e Ingegneria Elettronica. I risultati attesi sono molteplici e vanno dal consolidamento della funzione di raccordo tra le imprese e gli studenti che si affacciano al mondo del lavoro, all’arricchimento delle attività di analisi della domanda di formazione, al fine del continuo miglioramento dell’offerta formativa del Dipartimento.