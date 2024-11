Alla scoperta dell’archivio diocesano di Reggio Calabria Bova”: oggi l’incontro organizzato dal Touring Club

Venerdì 31 gennaio 2014 alle ore 17,30, presso il Museo Diocesano – via Cimino 24 – avrà luogo l’incontro dal titolo “Alla scoperta dell’archivio diocesano di Reggio Calabria Bova”, organizzato dal Club di Territorio di RC del TCI.La Dott.ssa Maria Pia Mazzitelli coadiuvata dalle Dott.sse Erica Gitto e Clementina Nucera, illustrerà l’opera di restauro degli antifonari e di altre iniziative in essere o in fase di avvio per il recupero di preziosi esempi di materiale documentari e della loro digitalizzazione.Al termine sarà possibile effettuare una visita dell’Archivio diocesano.