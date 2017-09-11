Allerta meteo: squadra comunali al lavoro per il monitoraggio del territorio urbano
Dopo le intense piogge, squadre di manutenzione al lavoro su pozzi, tombini e caditoie; le raccomandazioni della Protezione Civile regionale
11 Settembre 2017 - 09:37 | di Vincenzo Comi
Di seguito la nota del Comune di Reggio Calabria:
“A seguito delle intense precipitazioni piovose, che hanno determinato l’innalzamento del livello di allerta diramato dalla Protezione Civile regionale, le squadre per la manutenzione comunale sono al lavoro già da questa notte, impegnate nel monitoraggio e la riattivazione dei pozzi comunali, per la rimessa in posa dei chiusini dei tombini sulle carreggiate stradali e per il controllo delle caditoie a bordo strada che in alcuni casi risultano bloccate da rifiuti.
L’Amministrazione comunale si richiama dunque alle raccomandazioni diffuse dalla Protezione Civile regionale:
- non mettersi in viaggio se non strettamente necessario
- evitare i sottopassi
- abbandonare i piani seminterrati o interrati se ubicati in zone depresse o a ridosso di fiumi, torrenti tombati o con sezioni d’alveo ristrette per cause antropiche
- nelle aree indicate nel punto precedente raggiungere i piani superiori
- non sostare in prossimità di aree con versanti acclivi che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi.
I volontari della Protezione Civile comunale sono impegnati nel monitoraggio delle zone più a rischio.
Per ulteriori indicazioni è possibile rifarsi alle norme comportamentali pubblicate sul portale del Comune.”
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie