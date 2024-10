(AllMyFriendzAre)DEAD in concerto a Reggio Calabria

In occasione della pubblicazione del nuovo 45 giri, la rock’n’roll band (AllMyFriendzAre)DEAD organizza un concerto presso l’Ausonia Club, ex stazione ferroviaria di San Gregorio in Reggio Calabria, via delle Industrie 1.

Il vinile è stampato in serie limitata dalla siciliana Rec On Black e contiene i brani Shot from the Ceiling e Do You Believe It?, i due singoli tratti dal terzo album della band intitolato WONDERS FROM THE GRAVE per i quali la band ha realizzato due videoclip, rispettivamente con la regia di Giancarlo Galante, per Vision Air Prod, e Mauro Nigro, per N2 Video Productions.

L’artwork del disco è curato da MeltedMan e le foto sono di Giada Miscerù.

Dalle ore 21:00 partiranno le selezioni musicali Ondanomala ed alle 22:00 si esibirà la band reggina Aurora Bipolare. A seguire il concerto degli (AllMyFriendzAre)DEAD.