‘America’, il sogno di libertà delle attrici reggine Valentina Gemelli e Vicky Maria Catalano

America…made in Reggio Calabria. Reduci dal successo registrato con le date romane dello spettacolo ‘America’, le attrici reggine Valentina Gemelli e Vicky Maria Catalano (entrambe trapiantate nella Capitale da diversi anni) sono pronte a portare in scena lo spettacolo anche nella loro terra. Emozione doppia, come confermano ai microfoni di CityNow.

“La tensione prima di salire in scena si fa sentire sempre, questa volta però sarà ancora più intensa. Abbiamo già recitato in passato a Reggio Calabria, è una soddisfazione particolare. Allenteremo l’ansia con i nostri soliti riti pre-spettacolo, ma ovviamente non si possono rivelare”, sottolineano divertite Valentina e Vicky.

Le due attrici nello spettacolo ‘America’ vestono i panni di Veronica ed Elisa. Si trovano all’interno di un camerino di un teatro, dove si esercitano per un provino. Attraverso i loro stati d’animo passano dal teatro alla vita fino alla voglia di andar via. Lontano, magari in America. Due donne in scena per raccontare un mondo fatto di fantasie, di fughe, di speranze nascondendo una verità inaspettata…

“L’America viene vista come sinonimo di libertà, ma non possiamo rivelare se Veronica ed Elisa riusciranno ad andarci –sottolinea Vicky-è una sorpresa che lasciamo per chi verrà a guardare lo spettacolo”. “America ha la particolarità di possedere diversi registri emozionali. Si ride, si riflette e si piange. C’è teatro, metateatro, tragedia e commedia. Abbiamo messo delle nostre idee all’interno del copione ben scritto dal regista Enrico Maria Falconi”, le parole di Valentina Gemelli.

CLICCA QUI per guardare il trailer di America

Per le date a Reggio Calabria e Villa San Giovanni, le due attrici hanno pensato di modificare piccole parti del testo, aggiungendo qualche frase in dialetto così da contestualizzare nel modo ideale la storia al territorio.

[custom_video numerazione=”1″ /]

Tre le date previste: venerdi 26 aprile alle 21 presso il Cine Teatro Metropolitano di Reggio Calabria, sabato 27 (alle ore 21) e domenica 28 (alle ore 18) presso il Teatro Primo di Villa San Giovanni. Dopo il tris di spettacoli reggini, Valentina Gemelli e Vicky Maria Catalano concluderanno la stagione teatrale con un’altra data a Roma di ‘America’. Il successo registrato però potrebbe fare da preludio a nuovi appuntamenti dopo la pausa estiva.

Nel frattempo, diversi i progetti in ballo per le due attrici. La web serie ‘Deleted’ per Valentina Gemelli: “Si tratta di un prodotto particolare, che vedrà i singoli episodi disponibili per un periodo ristretto di tempo prima della loro eliminazione. Il mio personaggio è molto interessante, non vedo l’ora di iniziare a girare. Poi ci sono altri progetti cinematografici ma per scaramanzia preferisco non dire nulla…”, sospira l’attrice vincitrice dell’ultimo Premio Vincenzo Crocitti.

“Con la mia casa di produzione ho già prodotto eventi legati al mondo della cultura e spettacolo, cortometraggi e lungometraggi. Adesso sto lavorando al progetto ‘I ladri di sogni’, corto a sfondo sociale sui giovani di oggi. Tengo tantissimo a questa produzione, le riprese saranno effettuate nella splendida Costa Viola, a pochi chilometri dalla mia Reggio. Ho avuto un piccolo ruolo nel film ‘Via dall’Aspromonte’ di Mimmo Calopresti, per me è stata una grandissima soddisfazione”, sottolinea Vicky Maria Catalano,