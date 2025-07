Reggio, tutto pronto per la prima assemblea provinciale degli iscritti M5S

Giorno 5 luglio pomeriggio si terrà la prima assemblea provinciale degli iscritti al Movimento 5 Stelle della provincia di Reggio Calabria, organizzata dai Gruppi Territoriali di Reggio Calabria e Caulonia insieme al coordinamento regionale del Movimento 5 Stelle.

Dettagli dell’evento

L’evento si terrà nella sala conferenza del Museo del Bergamotto, sito in via Filippini, e vedrà partecipare all’evento personalità politiche del movimento e non solo.

Saranno presenti la coordinatrice regionale del M5S Anna Laura Orrico, i parlamentari Baldino, Tucci e Cafiero De Raho, il consigliere comunale di Palmi Francesco Tedesco, il coordinatore provinciale M5S e già portavoce al Senato Giuseppe Fabio Auddino, la Rappresentante del GT della città metropolitana di Reggio Calabria Giovanna Milena Roschetti e la RGT di Caulonia Rachele Pellicone.

Un primo momento sarà dedicato agli iscritti mentre la successiva sessione, che si aprirà alle ore 18,00, sarà aperta al dibattito pubblico e verterà su Lavoro, Sanità, Ambiente e Turismo. Parteciperanno forze politiche, sindacali, sindaci, imprenditori, associazioni e comitati del territorio, nonché una delegazione del Network giovani del M5S insieme al referente giovani del GT di Reggio Calabria Antonio Costantino.

Nella seconda sessione saranno previsti molti qualificati interventi: fra gli altri, quello di Santo Gioffrè, medico e scrittore, Filippo Cogliandro, chef stellato, titolare dell’Accademia Gourmet e del consigliere comunale Saverio Pazzano, Associazione La Strada.

Sabato 5 luglio dalle ore 15:30.