Reggio, i lupetti del branco ‘Zanna Bianca’ al Piccolo Museo FS della Stazione S.Caterina

Il branco “Zanna Bianca“del gruppo Scout della Parrocchia di S Caterina, oggi ha fatto visita al Piccolo Museo FS Pietro Germi della Stazione FS di RC S Caterina.

Ad accogliere il branco c’era il Presidente dell’Associazione Incontriamoci Sempre ODV Pino Strati che ha raccontato la storia del Museo e i reperti datati delle mitiche FS, le divise, i sedili, parti dei treni che ormai sono in disuso ma che hanno fatto la storia delle Ferrovie dello Stato, il tutto accompagnato da una gustosa colazione che ha addolcito ancora di più il racconto.

Il significato della scelta

Il luogo non è stato scelto a caso, ma ha un significato ben preciso: il branco si prepara alle vacanze di branco, momento conclusivo dell’anno trascorso; è la tappa più importante della scoperta, della caccia, del viaggio e quale posto migliore di questo per lanciare il tema delle vacanze di branco 2026: il giro del mondo in sette giorni!!!

Partiamo con lo stesso entusiasmo e il desiderio di scoperta con cui sono partiti milioni di viaggiatori affidandosi alla guida delle Ferrovie…perché il viaggio non inizia quando si arriva alla meta ,ma appena si sale a bordo.

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Il branco “Zanna Bianca” ringrazia Pino e l’Associazione Incontriamoci Sempre. Akela, Damiano Ielo Bagheena, Samuela Alaimo kaa, Martina Canale Rasha, Monica Pecoraro.