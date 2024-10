Aeroporto di Reggio, arriva una tendostruttura per ampliare l’area di preimbarco

In attesa dei lavori di riqualificazione dello scalo reggino, Sacal amplia l'area di preimbarco dell'aeroporto con una tendostruttura di 200 mq per 10 mesi

Aeroporto Tito Minniti, a seguito di un tempestivo sopralluogo, si è riscontrata la necessità di realizzare un’ulteriore area di preimbarco di 200 mq, al fine di ospitare i passeggeri in partenza dallo scalo di Reggio Calabria. SACAL ha avviato un processo di ampliamento e riqualificazione dell’aerostazione passeggeri e, ad oggi, è in corso di definizione il progetto esecutivo.

Tuttavia, i tempi previsti non risultano compatibili con le imminenti necessità di ampliamento dell’area di preimbarco.

Soluzioni valutate per l’ampliamento

Dopo aver valutato le diverse ipotesi, e tenendo conto della provvisorietà della soluzione, le opzioni considerate includono:

Fornitura a noleggio di una copertura reticolare.

di una copertura reticolare. Fornitura a noleggio di una tendostruttura.

SACAL ha ritenuto economicamente più vantaggiosa la realizzazione di una tendostruttura, la quale comporterà i seguenti interventi:

Demolizione delle aiuole esistenti. Allargamento della strada per i mezzi di trasporto dei bagagli da stiva. Scavo di sbancamento per la posa del basamento in calcestruzzo della tendostruttura. Adeguamento dei sottoservizi presenti nell’area di cantiere. Realizzazione di rampe per i camminamenti 1, 2 e 3. Realizzazione di un pavimento industriale colorato sia sui percorsi pedonali che all’interno della tendostruttura. Modifica della pensilina esistente in prossimità dell’uscita dei gate per creare l’apertura di due varchi pedonali. Opere di regimentazione delle acque piovane in tutta l’area oggetto di intervento. Opere di finitura per completare l’opera in tutte le sue parti.

Costi e corrispettivo dovuto per l’ampliamento

Il corrispettivo dovuto dalla SACAL all’Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento dei lavori è fissato in Euro 48.000,00, inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Noleggio di una tendostruttura di 200 mq

Nel valutare le soluzioni provvisorie per l’ampliamento, sono state considerate le seguenti offerte:

Copertura reticolare in opera per 12 mesi (offerta DAVA srl di euro 350.000,00).

in opera per 12 mesi (offerta di euro 350.000,00). Tendostruttura per 10 mesi: Offerta Tendostrutture Garcea srls : euro 90.000,00. Offerta La Rosa Fiere : euro 250.000,00.

per 10 mesi:

SACAL ha ritenuto economicamente più vantaggiosa l’offerta di Tendostrutture Garcea srls, comportando la realizzazione di un pavimento industriale per l’installazione della tendostruttura.

Costo e corrispettivo del noleggio della tendostruttura

Il corrispettivo dovuto dalla SACAL all’Appaltatore per il noleggio della tendostruttura è fissato in Euro 9.000,00 mensili per la durata di 10 mesi, per un totale di 90.000,00 euro oltre IVA.

fonte: aeroporticalabria.com