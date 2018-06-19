Chiuso in via precauzionale il tratto tra il km 504 e il km 511 della statale 18 a Bagnara Calabra: il traffico è deviato allo svincolo Bagnara/Scilla

Anas comunica che lungo la strada statale 18 ‘Tirrena Inferiore’ nel comune di Bagnara Calabra, a scopo precauzionale, è stato provvisoriamente chiuso al traffico il tratto compreso tra il km 504,000 e il km 511,000 in provincia di Reggio Calabria.

Con la Prefettura di Reggio Calabria sono state concordate delle chiusure qualora le condizioni del tempo dovessero peggiorare e causare altri fenomeni franosi come quelle che hanno interessato la statale nei giorni scorsi.

A seguito della chiusura, il traffico veicolare viene deviato presso lo svincolo autostradale Bagnara/Scilla (RC).

Sul posto sono presenti il personale Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per presidiare la zona qualora le condizioni del tempo dovessero peggiorare.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148