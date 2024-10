Anassilaos, incontro dedicato ai beni culturali e artistici di Reggio Calabria

In occasione dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale si terrà giovedì 31 maggio presso la Sala Villetta Biblioteca De Nava con inizio alle ore 16,45, promosso congiuntamente dal Comune di Reggio Calabria, dall’Associazione Culturale Anassilaos e dalla Biblioteca Pietro De Nava, un incontro dedicato ai beni culturali e artistici di Reggio Calabria, alla loro tutela, conservazione e piena valorizzazione. Introdurrà l’incontro la Dr.ssa Marilù Laface, responsabile della Sezione Beni Culturali dell’Anassilaos. Interverrà la Dr.ssa Irene Vittoria Calabrò, Assessore alla Valorizzazione del patrimonio storico, Artistico, Archeologico e Paesaggistico.

Parteciperà il Dott. Giuseppe Mantella, restauratore, autore di importanti interventi di restauro su opere in bronzo e marmo dell’antichità, al quale di recente è stato affidato il compito di restaurare l’Angelo Tutelare. Un incontro che si propone di offrire una riflessione puntuale sul tema dei beni culturali perché accanto al diritto- dovere di conservare intatto, per le future generazioni, il patrimonio culturale e artistico della città, peraltro già “ferito” nel corso dei secoli da eventi naturali (i terremoti del 1783 e del 1908), da vicende belliche e dall’incuria degli uomini, quale testimonianza e memoria del passato, esiste anche l’opportunità di fare di questo stesso patrimonio un volano per lo sviluppo economico della nostra comunità.

Ogni intervento di restauro e conservazione di questo o quel manufatto, ogni attività volta alla piena valorizzazione e fruizione di monumenti e musei e pinacoteche presenti nel nostro territorio, contribuisce infatti alla crescita culturale ma anche sociale e, come si diceva, economica della comunità. Una occasione da non perdere che interpella la coscienza di tutti i cittadini chiamati ad essere parte attiva.