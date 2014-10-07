Anche l’ITI Panella-Vallauri all’incontro organizzato dal CSI sul tema “Fuori dal Gioco ‘Il fenomeno del drop out in ambito sportivo”

Nell’ambito delle prime attività organizzate all’interno degli Stati Generali dello Sport Giovanile, lunedì 6 ottobre 2014 presso il Palazzo storico della Provincia di Reggio Calabria si è svolto un incontro sulla tematica del fenomeno del drop out in ambito sportivo. Al tavolo a moderare l’incontro il dott.re Domenico Panuccio, presidente provinciale della FIPAV, il prof. Demetrio Albino, direttore della Scuola Regionale dello sport e Paolo Cicciù, presidente provinciale del CSI che nel presentare l’incontro ha ringraziato per la presenza il giocatore di pallavolo Giacomo Sintini che avrebbe in un suo racconto della sua vita incantato ed emozionato tutti i presenti.

La testimonianza di Jack Sintini

Giacomo Sintini detto Jack atleta plurimedagliato nel mondo della pallavolo, nel descrivere la sua esperienza ha esordito affermando che: «Non c’è nessuna difficoltà che ci può colpire che non abbiamo possibilità di affrontare. Dentro di noi abbiamo una forza, non diamoci per vinti!» parola di Jack Sintini. Sintini ha incantato per due ore oltre circa 150 studenti provenienti da varie scuole superiori della citta. Jack Sintini è un atleta straordinario, da vero sportivo, ha giocato – ed ha vinto – la sua partita con il cancro. Giacomo ha descritto con una semplicità e precisione il suo calvario durato quasi due anni in un letto di ospedale. E anche da quel maledetto letto ha imparato ad essere protagonista non solo in campo ma nella vita. Nella sua minuziosa e attenta descrizione ha raccontato di aver avuto durante la sua malattia anche momenti di vero scoramento e di non farcela più a combattere………. il solo pensiero che gli ha permesso di tornare alla vita ed in campo è stato quello del pensiero della propria bambina che in età adulta avrebbe saputo che suo padre aveva mollato senza combattere la lotta contro il cancro. Da quel momento la voglia di lottare e vivere ha avuto la meglio ed ha lottato fino alla vittoria. Dicendo « Ad un certo punto – spiega – gli anticorpi hanno cominciato a combattere. Chi ha deciso che dovessi restare qua non lo so. Ho smesso di chiedermelo. Ho provato a riprenderli ». Altro relatore dell’incontro è stato lo psicologo dott.re Roberto Mauri che ha valuato l’intervento di Sintini sul tema della conferenza: il “drop out” sportivo in età scolare.

« Credo che al di là dell’applauso, e della pelle d’oca che abbiamo provato ascoltando questa storia. Jack ha usato un metro di estrema schiettezza e onestà. Grande atleta e grandissimo uomo che ha saputo coinvolgere ed emozionare anche noi presenti con una rappresentanza della nostra scuola Panella Vallauri. Hanno preso parteaccompagnati dal prof. Giordano Luigi i seguenti alunni: Macheda Paolo, Chirico Pasquale, Martino Domenico, Tamiro Ruggero, Barletta Giovanni, Romeo Giada, Ekladious Marina, Ramiro Martina e Barreca Silvana. N.d.r.