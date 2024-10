Anche a Reggio Calabria il Renault Vertical Summer Tour!

Nello splendido scenario del ‘chilometro più bello d’Italia’, arriva il Renault Vertical Summer Tour, l’evento itinerante che tra luglio e agosto fa sosta nelle località di mare più cool portando tutta l’energia e il divertimento della stagione estiva.

In occasione del #Ntc Summer League, torneo GOLD tra i 30 tornei più importanti d’Italia, che si terrà il 21, 22 e 23 luglio presso l’Arena dello Stretto la concessionaria Sudauto di Reggio Calabria porterà in piazza i suoi Crossover targati Renault: la Kadjar Hypnotic, la nuova Renault Capture e in anteprima assoluta il nuovo Renault Koleos.

Nel corso della tre giorni tutti potranno scoprire i segreti del nuovo SUV Koleos e provare gratuitamente i vari modelli della gamma Renault tra cui la Nuova Captur la sportivissima Twingo GT 110 cv e anche la Prestigiosa Scenic Bose 1.5 110cv EDC ( cambio Automatico)

Ad impreziosire l’Arena dello Stretto quindi i nuovi modelli di casa Renault.

Ecco una breve descrizione delle nuove versioni:

RENAULT CAPTUR

La Renault Captur è la B-SUV (o crossover) più compatta e giovanile della gamma. Il design è appena stato rivisto e ora risulta più fresco e sportivo. Ci sono anche nuove tinte per la carrozzeria (Arancione Atacama, Blu Petrolio, Bianco Nacré e Nero Ametista) e una nuova per il tetto (Grigio Platino).

Sono stati ritoccati anche gli interni: ora il volante è più pulito e bello da impugnare, mentre la parte superiore della plancia è (quasi) tutta morbida al tocco. Tanti piccoli dettagli che le conferiscono una nuova giovinezza.

Infine la nuova Renault Captur rinnova anche l’infotainment e i dispositivi per la sicurezza,

come il sensore angolo morto, i sensori di parcheggio a 360° e la Parking Camera e il sistema di parcheggio automatico (Easy Park Assist).

Ci sono poi l’R&Go® (che trasforma lo smartphone in un tablet connesso), R-Link Evolution compatibile con Android Auto e il NAV Evolution con schermo da 7”.

RENAULT KOLEOS

La Renault Koleos, un SUV a tutti gli effetti fa da anello di congiunzione tra le due crossover e l’ammiraglia Espace. La piattaforma è la stessa della cugina Nissan X-Trail.

Gli interni sono molto curati, ricchi di vani portaoggetti e quasi completamente morbidi al tatto. Nonostante la mole, la Koleos si muove agile, grazie anche ad un sterzo leggero e progressivo. Le sue doti da fuoristradista sono invidiabili. La Renault Koleos vanta infatti un’altezza dal suolo di 210 mm e angoli d’attacco e di uscita di 19 e 26 gradi.

Il motore 2.0 dCi spinge bene quando si pesta sul pedale del gas, ma il cambio CVT (a variazione continua) invita ad una guida costante e rilassata. Questo cambio ha il vantaggio di simulare le cambiate, quindi di essere usato anche in modalità manuale.

RENAULT KADJAR

La grintosa e spaziosa Renault Kadjar , propone invece una nuova versione Hypnotic Collection. Si tratta di un’edizone limitata proposta in due livelli: HYPNOTIC, che vanta cerchi da 17”, vetri privacy, le sellerie in tessuto e il volante in pelle, le luci diurne a LED e i badge HYPNOTIC, e HYPNOTIC2, che vanta i cerchi da 19” Black Extreme, gruppi ottici Full LED, sedili mix tessuto e ecopelle, e il volante in pelle Nappa.

Renault Captur, Renault Koleos e Renault Kadjar ti aspettano da domani Venerdi 21 luglio fino a Domenica 23 all’Arena dello Stretto! Non perdere dunque la tre giorni del Renault Vertical Summer Tour targata Renault all’insegna dello sport e…dei motori!

Registrati, lasciando il tuoi dati sul sito SudAuto, ed avrai diritto a: