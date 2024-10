Andrea Zeta in concerto a Mannoli

Evento da non perdere quello di martedì 14 agosto alle ore 22:30 per coloro i quali sono amanti del neomelodico: Andrea Zeta sarà ospite a Mannoli (Frazione di S. Stefano D’Aspromonte), presso la Piazza Umberto Zanotti Bianco. L’evento, rientrante nel programma dell’Estate Aspromontana, è stato organizzato dal comune di S. Stefano D’Aspromonte e dal comitato «Mannoli in Festa».

Il catanese Andrea Zuccaro, conosciuto ai più come Andrea Zeta, è noto per i successi «Cchiù bell’e na stella», e «Danzami Nei Sogni», quest’ultimo una collaborazione-tributo con Salvatore Sorriso, giovane cantante neomelodico deceduto a Catania in un incidente stradale la notte del 10 dicembre 2016. “Danzami nei sogni” vanta più di 10 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Gli appassionati al genere sono invitati a partecipare e a divertirsi.