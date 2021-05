Anghelone a Citynow: 'Regionali in Calabria, il progetto vincente di Cambiamo'

L'ex Vicesindaco di Reggio Calabria lancia la sfida in vista delle regionali e critica l'amministrazione Falcomatà: 'Tante chiacchiere e pochi fatti'

Le elezioni regionali in Calabria si avvicinano, è tempo di iniziare a preparare liste e candidature in vista di un appuntamento elettorale particolarmente importante. Più in generale, nei prossimi mesi saranno numerosi i comuni (compresi i più importanti come Roma, Milano, Napoli e Torino) che andranno al voto.

Tra i più attivi negli ultimi mesi su tutto il territorio, anche per la volontà di consolidarsi, c’è ‘Cambiamo con Toti’, creatura nata nel 2019 e che vede nel Governatore della Liguria Giovanni Toti il leader, con il senatore Gaetano Quagliarello tra i big del partito.

Il segretario provinciale reggino di ‘Cambiamo con Toti’ è Saverio Anghelone, ex Vicensidaco nella prima amministrazione Falcomatà, oggi all’opposizione. Ai microfoni di CityNow, Anghelone sottolinea le ambizioni in vista delle elezioni regionali in Calabria.

“In questi mesi abbiamo inaugurato numerosi circoli in tutto il territorio, ricevendo un numero di adesioni consistente. In vista delle regionali in Calabria, contiamo di ottenere un buon risultato siamo fiduciosi. La lista è quasi completa, è una lista competitiva in tutte le città calabresi e ancora di più a Reggio Calabria. Ci saranno sindaci in carica, diversi consiglieri e politici di spessore. Obiettivi di percentuale? Puntiamo di assestarci attorno all’8%”.

All’interno della lista di Cambiamo ci sarà anche Anghelone? Il diretto interessato non si sbilancia: “Vedremo, stiamo valutando assieme ai vertici. La cosa più importante è la crescita del partito e ottenere un buon risultato, io sono a disposizione sia per scendere in campo che rimanere dietro le quinte”.

Da ex Vicesindaco, Anghelone ha un punto di vista privilegiato riguardo il funzionamento della macchina amministrativa reggina. Quale il bilancio complessivo tra primo tempo e l’inizio di secondo tempo dell’amministrazione Falcomatà?

“Non può essere positivo. Sono particolarmente critico soprattutto in relazione ai finanziamenti che non si riescono a intercettare, eloquente in questo senso il definanziamento di 100 milioni di euro di pochi giorni fa. Reggio Calabria, essendo città metropolitana, avrebbe la possibilità di rinascere grazie all’utilizzo di fondi comunicati. Le risorse perl non riesco a partire o tornano indietro, e delle fantomatiche opere da realizzare rimane solo un titolo sui giornali. Riguardo i concorsi e la necessità di rafforzare la pubblica amministrazione cosi da renderla più efficiente, il sindaco Falcomatà da 7 anni parla e promette ma non è riuscito a realizzare qualcosa di concreto in proposito”.

Dallo Stretto alla Capitale. Il Governo Draghi sta provando a traghettare l’Italia verso porti sicuri in una fase storica complicatissima, con la pandemia a distruggere l’economia e di conseguenza l’agenda politica. ‘Cambiamo con Toti’ fa parte della ampia coalizione trasversale a sostegno del Governo.