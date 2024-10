Animali e coronavirus, la dott.ssa Mangano: ‘Non li abbandonate per paura o notizie infondate’

"Se tenuti bene non ci trasmettono malattie, se non la malattia più seria di sempre, l’amore".

Siamo le nostre abitudini, e loro, i nostri amici a 4 zampe, sono da sempre i nostri compagni di vita, e mai come in questi tempi ne abbiamo la prova.

Da medico veterinario, oggi non voglio dispensare consigli su come curarli, ma ricordare a tutti che per noi sono preziosi.

Sembra sempre che siano loro ad avere bisogno di noi, ma più vado avanti, più vedo che vale il contrario, ogni giorno, quando li vedo crescere, superare difficili malattie, nascere (e non vi dico che bella emozione), purtroppo anche soffrire.

Oggi ho assistito all’adozione di un gattino che accudivo da un po’, era senza casa, di una bontà mai vista in nessun altro, giovane, forte e giocherellone. Qualcuno in questo momento difficile ha deciso di farsi un regalo. Negli anni loro sono da sempre stati un regalo che Dio ha voluto farci per farci vivere più sereni. Ho visto bambini crescere bene e nonne non sentirsi più sole con un cane e un gatto accanto. Voglio spingervi ad adottare di più, ad allargare la vostra famiglia, ad acquisire tranquillità.

“Chi non ha un cane non può capire”, e mai frase è stata più vera, e adesso che siamo chiamati a capire il vero senso delle cose, che abbiamo più tempo, ragioniamo sul fatto che loro possono farci stare meglio. Hanno bisogno di cure e sono un impegno serio, di quelli che ti cambia la vita, per questo ci vuole senso di responsabilità, ma di fronte ad una coda che batte o al pianto di un cucciolo nessuno può non esserlo.

Siate forti, non li abbandonate per paure o notizie infondate, se tenuti bene non ci trasmettono malattie, se non la malattia più seria di sempre, l’amore.

Io sono con voi per le vostre domande sempre.

Dottoressa Cyndi Mangano Medico Veterinario

foto di Antonello Diano