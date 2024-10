Ancora medaglie per la reggina Anna Barbaro: seconda ai Mondiali di paratriathlon

Si è chiusa nel migliore dei modi la stagione agonistica per la reggina Anna Barbaro e la sua guida Charlotte Bonin: ai Mondiali di paratriathlon di Abu Dhabi, le atlete delle Fiamme Azzurre ha portato a casa la medaglia d’argento nella categoria PTVI, bissando, in questo modo, il secondo posto ottenuto due mesi fa ai Giochi di Tokyo 2020. Davanti all’azzurra solo la spagnola Susana Rodriguez, campionessa paralimpica in carica. Terzo gradino del podio per la britannica Alison Peasgood.

Podio sfiorato per il capitano Giovanni Achenza (Fiamme Azzurre), quarto nella categoria PTWC. Dopo l’impresa di bronzo a Tokyo 2020, l’azzurro ha chiuso con un comunque prezioso quarto posto mondiale alle spalle degli olandesi Jetze Plat e Geert Schipper e dell’austriaco Florian Brungraber.

Buona la prova di Federico Sicura (Zerotrenta Triathlon) che, guidato da Dario Chitti (Cus Parma), ha terminato in sesta posizione nella categoria PTVI. Non ha concluso la gara Veronica Yoko Plebani (707), categoria PTS2, che si è fermata durante la frazione di corsa.