Villa, Momento Civico: ‘Gara rifiuti annullata. Pesa il silenzio dell’amministrazione’

“Dopo ben dieci proroghe, di cui otto attribuite all’Amministrazione Caminiti, il Comune si trova nuovamente costretto a revocare il provvedimento di aggiudicazione del servizio, dopo l’affidamento avvenuto a seguito della gara pubblica bandita dalla Stazione Unica Appaltante di Città Metropolitana.

Nuovo Impedimento nella Procedura di Affidamento

Il provvedimento di affidamento del servizio è stato bloccato a causa di un reclamo presentato da uno dei partecipanti alla gara, creando un nuovo ostacolo e obbligando il Comune a ritirare l’aggiudicazione. Questo imprevisto prolungherà ulteriormente i tempi per l’affidamento del servizio, causando disagi significativi per i cittadini.

Complicazioni nella Procedura e Disagi per i Cittadini

Nonostante gli sforzi per garantire una transizione fluida e tempestiva, sono emerse complicazioni che hanno richiesto un’ulteriore revisione della procedura di affidamento. Le ragioni della revoca sono dettagliate nella determina pubblicata ieri all’albo, ma il Comune era già a conoscenza delle problematiche.

Frustrazione e Delusione dei Cittadini per Proroghe e Ritardi

La città esprime frustrazione e delusione per le proroghe e i ritardi. Prima la Regione Calabria ha revocato il finanziamento per il Centro di raccolta, trasferendo il costo sui cittadini, che ora, già destinatari delle bollette TARI per un servizio non attivo, devono affrontare un ulteriore rinvio, alimentando confusione e insoddisfazione.

Mancanza di Trasparenza da Parte dell’Amministrazione

Nonostante i proclami sull’avvio del nuovo servizio, caratterizzato da opacità, l’Amministrazione non ha ancora comunicato alla città la revoca del provvedimento. Questo silenzio aggrava il disorientamento tra i cittadini, dimostrando una crescente mancanza di trasparenza nell’amministrazione pubblica”.