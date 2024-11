Antica Kaulonia: lunedì cominciano i lavori di protezione

Il Presidente Giuseppe Raffa, il vicepresidente Giovanni Verduci, gli assessori provinciali Gaetano Rao, Eduardo Lamberti Castronuovo, Mario Candido e il consigliere Piero Campisi, hanno svolto oggi un sopralluogo presso il Parco Archeologico dell’antica Kaulonia.Presente il Commissario prefettizio del Comune di Monasterace, Marialuisa Tripodi, la delegazione provinciale ha visitato il sito, constatando i danni già causati dalle violente mareggiate dei giorni scorsi e i concreti rischi che corre il patrimonio archeologico.I lavori per la messa in sicurezza cominceranno lunedì. La progettazione e la direzione degli stessi è stata affidata ai tecnici provinciali, mentre la responsabilità del procedimento e l’affidamento fa capo alla Soprintendenza per i Beni archeologici della Calabria.Ai lavori, per un importo pari a 360 mila euro, si farà fronte con i fondi già assegnati alla Soprintendenza (300mila euro) dal Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo e con il contributo di ulteriori 60 mila euro da parte della Provincia.Il progetto redatto dai tecnici provinciali prevede l’esecuzione di una barriera radente, per una lunghezza di duecentocinquanta metri, a protezione dell’area del tempio e dell’edificio termale con il mosaico.