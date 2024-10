Antonio Ruvolo ringrazia le associazioni per la buona riuscita del Carnevale

Il consigliere alla protezione civile Antonio Ruvolo: «Grazie a tutte le associazioni che hanno contributo alla buona riuscita del carnevale reggino».

Anche il consigliere delegato comunale alla Protezione Civile Antonio Ruvolo sottolinea la buona riuscita del Carnevale reggino appena trascorso affidando il suo commento a una breve nota:

«In qualità di rappresentante dell’amministrazione Falcomatà nel prendere atto della grande partecipazione e attenzione che i reggini hanno manifestato nei confronti del ritorno del Carnevale in grande stile in città dopo anni, mi sento di ringraziare tutte le associazioni che a vario titolo hanno contribuito alla sua buona riuscita».

Continua Ruvolo: «In particolare vorrei condividere un ringraziamento speciale nei confronti delle associazioni Aquile, Pantere verdi, Cispana, Gruppo conunale e nautica San Gregorio che, con tempi e modalità diverse, sono state di prezioso ausilio per l’Amministrazione ».

L’ omaggio del consigliere Ruvolo è diretto in particolare – chiarisce la nota- a una serie di associazioni comunali che spendono la loro attività nel supporto alla logistica e al mantenimento del servizio d’ordine a supporto dei cittadini in situazioni di emergenza e che non hanno negato il loro apporto in occasione di un momento di aggregazione civica e coesione comunque molto partecipato.