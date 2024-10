Soveria Mannelli, aperta piscina comunale

Nella splendida cornice della cittadina presilana di Soveria Mannelli, finalmente è stata aperta al pubblico la piscina comunale, ubicata in Località “Scaglioni”.

Rimarrà attiva per tutta la stagione estiva con l’obiettivo di accogliere cittadini e visitatori del territorio per offrire loro un po’ di fresco ed una valida proposta per il tempo libero.

Si potrà fruire del nuovo servizio tutti i giorni, sabato e domenica inclusi, dalle ore 10.30 alle ore 18.30.

Per l’ingresso l’Amministrazione Comunale ha fissato prezzi popolari: € 8,00 il biglietto giornaliero, € 5,00 per quello pomeridiano.

I bagnanti, inoltre, possono usufruire di altri innumerevoli servizi disponibili all’interno del polo sportivo ove è collocato un piccolo bar per la ristorazione dei visitatori.

Con tale azione, dichiara il capogruppo di maggioranza Avv. Antonio Chiodo, l’Amministrazione Comunale “Per SOVERIA – FIORE DI LINO” ha dimostrato che se si vuole, anche di fronte alle innumerevoli difficoltà legate al predissesto dell’Ente, si può andare avanti. È stato fatto il possibile per aprire la piscina comunale, che sino ad oggi è risultata chiusa alla fruizione pubblica e, persino, per un lungo periodo, destinata, a deposito dei cassonetti della nettezza urbana.

La volontà espressa dall’amministrazione di riqualificare la nostra città, offrendo anche più servizi a tutto il distretto del Reventino, è stata cosi tradotta velocemente in atti concreti.

Al progetto ha partecipato attivamente con un contributo organizzativo ed economico la Confcommercio di Soveria Mannelli guidata da Raffaele Marasco. Anche in questo caso si è dimostrato che le sinergie tra chi opera nell’esclusivo interesse pubblico può solo portare buoni risultati, al contrario di quanto accade quando si cerca di dividere.