Aperte le iscrizioni al 43° tuffo in mare di Capodanno ”Mimì Fortugno” a Reggio Calabria.

Sono aperte le iscrizioni al 43° TUFFO IN MARE DI CAPODANNO “MIMI’ FORTUGNO”, organizzato dall’associazione no-profit Febiadi e patrocinato dalla Provincia di Reggio Calabria. Per info scrivete messaggio privato o chiamate al 329.4268384 o sulla pagina facebook Reggio Tuffo di Capodanno. Giorno 1 gennaio alle ore 12.00 in punto, dal 1972, il Tuffo in Mare di Capodanno più antico del Mondo, una tradizione della Città e della Provincia di Reggio Calabria. A tutti i partecipanti con un modesto contributo la Borsa del Tuffatore che comprende: Borsa, Maglietta, Calendario e Cartella Tombola. La Tombola così come la consegna degli attestati di partecipazione si svolgerà sabato 3 gennaio dalle ore 16.15 sempre presso il Lido Comunale di Reggio Calabria. Si possono vincere, tra gli altri premi, un weekend, in pensione completa per 2 persone, in un fantastico Resort della provincia.