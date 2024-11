Apple presenta il nuovo iPhone 7 e 7Plus

di Laura Maria Tavella – Dopo le difficoltà di quest’estate dovute al rallentamento delle vendite degli iPhone e degli Apple Watch, Apple ha rilanciato la propria corsa presentando ieri i nuovi iPhone 7 e 7 Plus e la nuova versione dell’Apple Watch, chiamata Series 2.

La parola chiave per il nuovo iPhone 7 è “scomparsi”.

Dal passaggio al precedente modello al nuovo, sono infatti scomparsi: il jack audio, le bande posteriori per la ricezione del segnale, la colorazione bianca e i 16 giga di memoria.

Tutti questi saluti in cambio,però, di tanti ingressi: due nuove fotocamere (l’iPhone 7Plus ha un teleobiettivo da 12 megapixel in grado di assicurare uno zoom ottico da 2x e uno zoom digitale fino a 10x), più potenza nel processore, maggiore autonomia (la migliore di sempre), due altoparlanti stereo (a quello in basso, se ne aggiunge uno nella parte alta del telefono) e due nuove colorazioni (iPhone 7 e 7Plus sono disponibili in argento, oro, oro rosa e nel nuovo colore nero opaco e Jet Black,nero lucido).

Un nuovo tasto Home, progettato per essere reattivo e resistente, grazie anche al nuovo Taptic Engine che offre un feedback tattile più preciso e personalizzabile rende poi l’iPhone 7 il miglior iPhone di sempre, viste le numerose critiche degli utenti al tasto Home dei precedenti modelli.

E non solo. Adesso lo smartphone di casa Apple è resistente all’acqua e alla polvere.

Come dicevamo, addio anche agli auricolari con jack: Apple lancia gli AirPods, i primi auricolari per l’ascolto della musica senza fili,wireless e gli Earpods, con il cavo a connettore Lightning.



Altro abbandono è il modello da 16 gb: iPhone 7 avrà tre tagli di memoria, da 32 Gb, 128 Gb e 256 Gb, per un prezzo che parte dai 799 euro.

Insieme all’ iPhone 7, sempre ieri, è stata presentata una nuova edizione degli Apple Watch, Series 2:più veloci, impermeabili fino a 50 metri di profondità e dotati di GPS.

Entrambi i dispositivi( iPhone 7 e 7 plus)saranno in pre-ordine dal 9 settembre per poi uscire nei negozi (anche in Italia) il prossimo 16 settembre.

L’Apple Watch sarà,invece, disponibile dal 16 settembre, anche in Italia, con cassa in alluminio color oro, oro rosa, argento o grigio siderale oppure con cassa in acciaio inossidabile color argento o nero siderale e con un’ampia gamma di cinturini a un prezzo a partire da 439 euro.