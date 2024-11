Apple sostituisce gratis le batterie degli iPhone 5: ecco come fare!

Come già fatto in passato, Apple ha dato il via a un programma di sostituzione gratuita delle batterie difettose di alcuni iPhone 5: l’iniziativa, già partita negli Stati Uniti e in Cina, sarà estesa ad altri paesi (Italia compresa), a partire dal 29 agosto.Per scoprire se si rientra nel programma bisogna accedere a una pagina di apple.com e inserire il numero di serie del proprio iPhone 5 (come ben spiegato, lo si trova nel menù Generali, poi Info), e dopo si può:- ottenere risposta positiva (dunque si può avviare la procedura di sostituzione della batteria);- avere diritto al rimborso nel caso in cui si sia già sostituita la batteria;- avere risposta negativa, perché l’iPhone non è fra quelli toccati dal problema.In quest’ultimo caso, se si ha un iPhone 5 comprato in Italia, conviene ritentare dopo il 29 agosto, data di effettivo inizio del programma per il nostro paese.Sul sito, l’azienda ha spiegato che «Apple ha stabilito che una piccola percentuale di iPhone 5 può avere una durata della batteria ridotta o ha bisogno di essere caricato più frequentemente», aggiungendo che i dispositivi interessati sarebbero stati venduti fra settembre 2012 e gennaio 2013.Attenzione, però: se l’iPhone 5 è in qualche modo danneggiato, per esempio ha lo schermo rotto o qualche altro problema che impedisce la sostituzione della batteria, «il danno dovrà essere riparato e potrà comportare una spesa per il cliente».