Apre a Reggio Calabria “Hemp Museum” la prima boutique di prodotti a base di canapa

Prodotti per il corpo, bevande e per la prima volta a Reggio Calabria anche piantine a scopo ornamentale . Tutto sulla Cannabis light, articoli dedicati ai fumatori e gadget pensati per i numerosi collezionisti del settore.

A pochi metri dal Museo Nazionale della Magna Grecia di Reggio Calabria apre il primo negozio di prodotti a base di canapa, un punto di riferimento per gli appassionati e chiunque voglia approcciarsi al mondo della Cannabis sativa light.

L’Hemp Museum, la prima “boutique“ della Canapa light con uno spazio interamente dedicato alla cultura della canapa a 360 gradi, dove poter approfondire i benefici e i vantaggi che questa antica pianta può offrire, ma non solo, troverete inoltre infiorescenze, prodotti per la cura del corpo, vaporizzatori, cristalli e bevande, tutti rigorosamente a base di canapa.

Saranno previsti eventi e manifestazioni aperte a chiunque voglia saperne di più sul mondo della Cannabis Light” ; si tratta di cannabis con una quantità di THC, il principio attivo, inferiore alla soglia prevista dalla legge e quindi perfettamente legale e commerciabile.

Gli aromi, i profumi, le tentazioni al palato fanno parte del mondo sensoriale che accompagna il fumo elettronico e senza combustione dell’ e-cigatettes , pertanto all’Hemp Museum vi è la possibilità di apprezzare le proprietà del CBD attraverso lo svapo, la scelta della diversa concentrazione di CBD presente nel liquido in base ai propri gusti.

Lo staff di Hemp Museum invita tutti a conoscere l’ olio al CDB e i benefici effettivi del cannabidiolo.

Nella prima boutique dedicata alla Canapa uno spazio importante è riservato ai prodotti Agroalimentari. La Canapa intesa come alimento funzionale grazie agli alimenti naturali a base di semi di canapa biologica. Tante linee di prodotti nuovi che saranno lanciati presto sul mercato e nuove collaborazioni fra aziende e centri di ricerca, come i birrifici che lavorano insieme alle università per nuovi ingredienti da usare insieme a orzo e luppolo in birre speciali.

All’Hemp Museum troverete inoltre Alimenti a base di canapa 100% prodotti in Italia biologici e certificati, dalle confetture, alla farina , passando per la pasta, tutti i prodotti presenti in questa categoria sono di origine italiana certificata, garanzia di affidabilità e alta qualità e naturalmente senza principi psico-attivi. . Sono altamente nutrienti, facilmente digeribili e hanno una funzione benefica sulla salute umana. L’innovazione nell’agroalimentare è un tema che appassiona molto.

Un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati ma anche per i curiosi che potranno, attraverso i consigli e le spiegazioni dello staff, comprendere al meglio questo settore in forte crescita.