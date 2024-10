Archeotrekking a Reggio Calabria, il consueto raduno alla scoperta della storia reggina

Nuovamente al via il percorso #Archeotrekking a Reggio Calabria dell’associazione culturale Il Giardino di Morgana.

Consueto raduno nella parte alta della città alle 9.00 di domenica 1 ottobre ed inizio del percorso alle 9.30. Lo start sarà all’inizio di via Giulia, dove con il panorama dello Stretto verrà ricordata la figura della figlia dell’imperatore Augusto morta proprio a Reggio.

Il percorso si svilupperà poi nel centro storico, dal parco Griso-Laboccetta alla tomba ellenistica nei pressi del chiosco di Cesare per poi continuare verso l’area del Tempietto ricordando il mito fondativo della città.

Altre mete di giornata saranno le mura greche in Via Marina e le terme romane, per concludere poi con uno dei simboli detta città, il castello Aragonese.

L’ #Archeotrekking dell’associazione il Giardino di Morgana arriva così alla sua seconda edizione ed aspira a diventare un appuntamento fisso per riscoprire le tracce significative del passato di questa città millenaria.