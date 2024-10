Arghillà in emergenza igienico-sanitaria: il Gruppo Civico chiede risposte definitive

Il Gruppo Civico "Noi Siamo Arghillà" terrà una conferenza il 31 ottobre per chiedere alle istituzioni risposte concrete all’emergenza igienico-sanitaria nel quartiere di Arghillà, Reggio Calabria

Il quartiere di Arghillà a Reggio Calabria continua a vivere una situazione di emergenza igienico-sanitaria che sembra non avere fine. Dopo un anno di mobilitazioni, petizioni e un crescente impegno civico, il degrado non è stato arginato, e i residenti sono costretti a convivere con una realtà fatta di rifiuti tossici, amianto abbandonato e carcasse di auto bruciate. Un contesto insostenibile che, nonostante le segnalazioni e gli interventi sporadici, denuncia una mancanza di strategie stabili e risolutive.

Il Gruppo Civico “Noi Siamo Arghillà – La Rinascita”, in prima linea dal 2023, invita cittadini e stampa a una conferenza il 31 ottobre 2024, alle ore 11:00 presso la sede di Ecologia Oggi. L’incontro ha come obiettivo sensibilizzare le istituzioni locali e accendere i riflettori su una crisi che non può più essere ignorata. Durante l’evento, il gruppo chiederà che venga istituita una politica stabile di risanamento e monitoraggio, volta a garantire il decoro e la sicurezza ambientale del quartiere.

“Non ci accontenteremo di soluzioni temporanee o di facili promesse”, dichiara il portavoce del gruppo civico. “Pretendiamo dalle istituzioni una risposta seria e a lungo termine. Arghillà merita di vivere con dignità e rispetto. I cittadini non possono più essere ostaggio del degrado.”

Un anno di battaglie per la dignità

Da più di un anno, il gruppo civico porta avanti una battaglia tenace, sostenuto da residenti esasperati dalla mancanza di servizi essenziali e preoccupati per le condizioni di vita del quartiere. L’intento è che il 31 ottobre diventi una data simbolica per il rilancio di un programma concreto di risanamento. “Noi Siamo Arghillà” invita quindi tutti a unirsi per dare voce alla richiesta di un intervento stabile e di soluzioni che possano restituire sicurezza e vivibilità.

Appello alla partecipazione

Con questo appello alla partecipazione, il Gruppo Civico “Noi Siamo Arghillà – La Rinascita” si propone di coinvolgere l’intera comunità e i media locali affinché la lotta per un quartiere dignitoso e sano diventi un impegno condiviso.