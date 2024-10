Dall’Armando Segato alla Roma, nuova avventura per il giovane Gabriele Ficara

Una nuova avventura per il giovanissimo Gabriele Ficara, classe 2005 nato a Reggio Calabria, che dalla prossima stagione vestirà la maglia della Roma c/5.

Il ragazzo, fino alla scorsa stagione all’Armando Segato, ha disputato in 7 anni praticamente tutti i campionati del Settore Giovanile: dalla categoria Pulcini fino ai Giovanissimi.

Nei tornei nazionali disputati prima a Montecatini e poi a Terni, con la maglia dell’ambiziosa società reggina, è risultato entrambe le volte capocannoniere.

L’ufficialità del suo trasferimento è arrivata con un comunicato emanato dalla società giallorossa: “Il classe 2005, Ficara è pronto ad approdare alla Roma C5 dopo essere stato visionato e scelto dallo staff della società capitolina. Ex Reggina, è stato nelle ultime due stagioni alla Segato dove si è messo in mostra con ben 60 reti realizzate, guadagnandosi così il pass per entrare nel giro della Rappresentativa della Calabria. Approda ora alla Roma C5 con tanta voglia di crescere e far bene, un innesto importante per la rosa Under 17.”