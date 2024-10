In arrivo il Lamezia Comics & Co

Al lavoro i ragazzi dell’Associazione Culturale Attivamente per la definizione del programma della fiera calabrese del fumetto “Lamezia Comics & Co…” patrocinata dal Comune di Lamezia Terme e ad ingresso gratuito, giunta ormai alla sua nona edizione, che avrà luogo dall’8 al 10 settembre. Riconfermate le locations dell’evento che si dividerà tra il Complesso Monumentale San Domenico e Palazzo Nicotera con attività ludico-culturali che abbracceranno l’intera area del centro cittadino.

Grande successo sta riscuotendo sui social la locandina di quest’anno ad opera di Lorenza Di Sepio, autrice di Simple e Madama, che non ha potuto fare a meno di inserire i suoi famosi personaggi nell’illustrazione realizzata per il Lamezia Comics& Co… in omaggio alla Anime “One Piece” che quest’anno compie vent’anni. Oltre alla sua presenza ed a quella di tanti altri autori che si renderanno disponibili per fare sketch ai visitatori, si registrerà il gradito ritorno di Andrea Scoppetta, illustratore per Disney, Dreamworks, Lavieri e colorista per Soleil, uno degli autori che per primo fu ospite della fiera agli inizi.

Molti gli incontri in preparazione. Tra questi “La spada e l’eroe” a cura di Paolo Gulisano, studioso della cultura celtica ed anglosassone e uno dei maggiori esperti di Letteratura Fantasy, che parlerà del mondo cavalleresco e medievale e che inoltre presenterà in anteprima al Lamezia Comics & Co… il suo nuovo libro “La forza sia con voi” in uscita ad Ottobre 2017, un saggio sulla saga di Star Wars, che si preannuncia come la più completa guida mai realizzata al mondo di Guerre Stellari.

Un altro incontro vedrà come protagonista il Dott. Eugenio Gagliardi, medico chirurgo, Dirigente medico dell’ASP di Cosenza che in qualità di Coordinatore regionale del C.U.N. (Centro Ufologico Nazionale), parlerà di ufologia, materia d’interesse scientifico nata ufficialmente nel 1947, anno in cui avvenne il famoso avvistamento U.F.O., acronimo di Unidentified Flying Object (oggetti volanti non identificati), da parte del pilota Kenneth Arnold.

Nell’area mostre, oltre alle opere dei giovani emergenti che parteciperanno alla Quinta Edizione del “Premio Fiorella Folino”, troverà spazio la mostra “Omaggio a Carlo Rambaldi”, già esposta alla XXI edizione del Romics, Festival Internazionale del fumetto, del cinema e dell’animazione. La mostra, realizzata in collaborazione con la Fondazione Culturale Carlo Rambaldi per celebrare l’estro del maestro degli effetti speciali, raccoglie schizzi, disegni, bozzetti preparatori dei tre film per i quali egli vinse l’Oscar per gli effetti speciali. La mostra sarà impreziosita dalla riproduzione a grandezza naturale di E.T, già protagonista della quinta edizione del Lamezia Comics & Co…, e dalla mano di King Kong. Verrà esposta inoltre una selezione di circa 100 disegni scelti tra tutti quelli presentati al concorso “E.T. nel disegno creativo di Carlo Rambaldi”, uno dei tanti eventi che in questi mesi la Fondazione sta organizzando per promuovere il progetto relativo alla realizzazione di un museo antologico nel paese natale del Maestro, Vigarano Mainarda, in provincia di Ferrara.

Come sempre, il Teatro Umberto sarà la cornice delle proiezioni, ad ingresso gratuito, di film di animazione per grandi e piccini.

Non potrà mancare la musica, con il ritorno de “Le stelle di Hokuto”, gruppo musicale pugliese che sabato sera si esibirà nell’area palco sul corso Numistrano e farà divertire giovani e meno giovani con le sigle dei cartoni animati più amati, ne tantomeno l’appuntamento atteso da tanti appassionati e che chiuderà l’evento, il “Lamezia Comics & CoSplay” che si svolgerà domenica 10 pomeriggio e vedrà sfilare sul palco cosplayers provenienti da tutta la regione ed oltre, vestiti dei loro personaggi preferiti.

Tutto questo e tanto altro ancora in questa nuova edizione del Lamezia Comics & Co… IX Ed. 2017. Non mancate. E per tutti gli aggiornamenti seguite i vari social.

https://www.facebook.com/LameziaComics/

www.lameziacomicsandco.it