Arruzzolo saluta il Consiglio Regionale: ‘Mio impegno sempre per la Calabria’

Giovanni Arruzzolo saluta il consiglio regionale. Dopo 8 anni, l’esponente di Forza Italia si è ufficialmente dimesso, complice l’incompatibilità con la carica di parlamentare ottenuta dopo le ultime elezioni politiche.

Arruzzolo, salutando i colleghi di Palazzo Campanella, ha ricordato il suo percorso da consigliere regionale e da presidente del consiglio regionale, svolgendo con determinazione e integrità il ruolo, equilibrio riconosciuto dai colleghi al di là delle appartenenze politiche.

“Talvolta la Calabria viene vista come zavorra d’Italia, ma abbiamo opportunità di dare un forte segnale di cambiamento e ritengo ci siano tutte le condizioni per farlo. Alla minoranza dico, nelle azioni forti, diamo un segnale unitario, noi in passato lo abbiamo fatto.

Occhiuto ha ereditato una regione disastrata cosi come Oliverio, non facciamone una battaglia politica. Riconosciamo tutti che Occhiuto ha avviato un nuovo corso, con battaglie importanti ad esempio sulla sanità e le infrastrutture.

Lascio il consiglio a malincuore dopo 8 anni, mi ero affezionato a questo ruolo e ai colleghi. Ritengo però che come nella vita, anche nell’attività professionale si fanno dei percorsi” ha concluso Arruzzolo, tra gli applausi dell’aula.