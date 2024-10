Arte in movimento: un successo la mostra d’arte a Pentedattilo

Anche quest'anno, un successo l'esposizione artistica a Pentidattilo organizzata dal gruppo Arte in movimento

Grande partecipazione anche quest’anno all’esposizione artistica a Pentidattilo organizzata dal gruppo Arte in movimento coordinato da Rosa Lia Amore.

Leggi anche

Grande partecipazione per la mostra di Arte in movimento

Le incantevoli vie del Borgo hanno accolto, nei giorni di Pasqua e di Pasquetta, le pregiate opere degli artisti Daniele Chiovaro, Domenica Cosoleto, Domy Pizzi, Elena Concetta Murdolo, Gianluca Violante, Rosa Lia Amore, Vito Ruscio.

I visitatori sono stati accompagnati nel loro percorso all’insegna dell’arte e del bello dalla musica del gruppo folk La Ginestra. Si attende adesso il prossimo evento di Arte in movimento che, come sempre, riesce a trasmettere all’occhio dell’osservatore un caleidoscopio di emozioni attraverso le sue pennellate e non solo.