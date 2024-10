Arte, musica e cultura. Presentato il programma del Paleariza 2018

Tutto pronto per l’edizione 2018 del Paleariza. Come di consueto, oltre la grande varietà di eventi, il festival è noto per la ‘vastità’ dei luoghi in cui si svolge. Prenderanno infatti parte all’iniziativa i Comuni di Bagaladi, Bova, Roghudi,Brancaleone e tanti altri.

Il Festival, sotto la direzione artistica di Ciccio Nucera, prenderà vita venerdi 3 agosto e si concluderà sabato 1 settembre.

Paleariza è una parola proveniente dal greco che significa ‘antica radice’ e proprio su questa basi che si fonda il festival che ogni anno anima la zona grecanica della Calabria. Si tratta di una rassegna etno-culturale-musicale che ha lo scopo di far ricongiungere i cittadini con le tradizioni della nostra terra.

Il Festival Paleariza riveste una notevole importanza per la rinascita del territorio. La rassegna ha infatti ricevuto dal Ministero del Turismo il marchio “Patrimonio d’Italia“, premio dedicato alle manifestazioni culturali che contribuiscono a valorizzare l’immagine dell’Italia e a generare nuovi flussi turistici.

I partecipanti al Festival Paleariza si troveranno proiettati in un contesto nel quale cultura, paesaggio, ospitalità e tradizioni si intrecciano ad ogni passaggio e offrono alle persone esperienze uniche da vivere. La storia, la memoria, la contemporaneità, le nuove vie reali e virtuali aprono spazi per vivere e per sognare.

Paleariza è la voce di un’altra Calabria, una Calabria che vuole ripartire e fondare il proprio futuro sulle antiche radici, che non vuole stare in silenzio nella rassegnazione, che vuole sognare un futuro migliore per le nuove generazioni.

Il ricco programma prevede numerosi e diversi eventi, in un mix di arte, cultura e enogastronomia. Concerti, festival, rassegne, degustazioni.

Di seguito la locandina con tutti gli eventi in programma.