Cittanova, tutto pronto per l’inaugurazione di ‘Baby Mondo’

Apre a Cittanova “Baby Mondo”, una nuova attività commerciale che ha l’obiettivo di prendersi cura di bambini, neonati e delle loro famiglie.

L’inaugurazione di Baby Mondo a Cittanova

L’inaugurazione è prevista per domenica 21 novembre dalle ore 17:00 in poi, presso il negozio sito in Via Nazionale n°199.

Baby Mondo nasce dall’idea di due giovani imprenditori, Valerio Chiodo e Damiano Chiodo, i quali hanno deciso di fare la scelta più coraggiosa, restare nel proprio paese ed investirci, perché credono ancora nelle potenzialità della loro Cittanova.

Questa nuova attività si occuperà della vendita di articoli per l’infanzia, alimenti per i più piccoli e tanti altri articoli che accompagneranno le famiglie nella crescita dei loro bambini.

Il progetto di due giovani imprenditori

Di seguito le parole del giovane imprenditore cittanovese Valerio Chiodo:

“Questa nuova avventura nasce come un sogno che parte da lontano, nello specifico dal periodo del primo lockdown. Infatti, mentre svolgevamo la nostra consueta attività lavorativa di distribuzione di ossigeno medicale, che portiamo avanti da anni con la mia famiglia, ci siamo resi conto di volerci occupare anche dei più piccoli. Abbiamo deciso di investire a Cittanova perché crediamo nelle potenzialità di questo paese e della nostra terra, crediamo fortemente che non ci si debba assolutamente arrendere all’idea che non convenga investire qui ed, anzi, speriamo che la nostra esperienza possa infondere coraggio ad altri che, come noi, sognano di poter aprire la propria attività commerciale a Cittanova così da rilanciare interi settori dell’economia del paese. Saremo felici di accogliervi nel nostro negozio a partire dalla sua inaugurazione, nella quale vi sarà un aperitivo di benvenuto e delle sorprese per i più piccoli”.

