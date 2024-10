Da atleta ad insegnante: ecco come nasce l’ASD Briritmica di Reggio Calabria – FOTO

Avete mai amato talmente tanto qualcosa da volerne fare il progetto di una vita? Fabrizia si. Atleta talentuosa che negli anni si è destreggiata in numerose competizioni nazionali, la giovane reggina ha deciso di voler trasmettere la sua stessa passione a piccole, future, campionesse.

“Sentivo la necessità di trasmettere agli altri una passione così grande come quella che rappresenta, per me, la ginnastica ritmica” racconta Fabrizia Bordonaro.

Il 27 febbraio 2019 la giovane reggina ha infatti fondato la sua scuola di ginnastica ritmica, dopo aver compiuto un percorso formativo durato tre anni. Il suo amore per questo sport è iniziato alla tenera età di 6 anni, per poi non interrompersi mai più. Al suo fianco gli inseparabili genitori che, con il loro aiuto e sostegno, hanno trasformato un grande sogno in realtà. L’ASD Briritmica è dunque una scuola a conduzione familiare, in cui a far da padrone è l’amore, la passione e l’unità.

L’amore di chi non vede l’ora di trasmettere il suo sapere a nuovi talenti, la passione di chi ha sempre creduto nel grande potenziale della ginnastica ritmica e l’unità che solamente una famiglia è in grado di comprendere fino in fondo.

“La ritmica ti da la possibilità di liberare i tuoi sogni e farli innalzare fino al cielo”.

In occasione del Natale, ieri, lunedì 23 dicembre, le piccole atlete hanno deliziato parenti ed amici con una particolare esibizione di fine anno. In soli tre mesi di allenamento le allieve dell’Asd Briritmica hanno appreso diverse coreografie, nate dall’inventiva dell’istruttrice FGI e direttrice tecnica Fabrizia Bordonaro. Nel corso dell’evento non sono mancati gli applausi ed anche qualche lacrime di commozione che ha reso questo ‘primo’ saggio ancora più speciale.

L’avventura della Briritmica, però, non è che all’inizio del suo percorso. A marzo la neo scuola di ginnastica ritmica parteciperà, infatti, alla competizione regionale che si terrà al CONI di Catanzaro. Un traguardo ambizioso e importante che porterà maggior prestigio alla città di Reggio Calabria.

MAGGIORI INFORMAZIONI

La scuola di ginnastica ritmica ‘ASD Briritmica’ di Reggio Calabria effettua corsi di:

GymGiocando (da 4 anni in su);

propedeutica della ginnastica ritmica;

promozionale;

pre-agonismo;

agonismo.

Presidente: Alberto Bordonaro

Vice-presidente: Maria Viglianti

Direttrice tecnica: Fabrizia Bordonaro

Facebook – Instagram