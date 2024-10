ASD S. Luca: presentati i progetti “San Luca Fitness Center” e “Manto sintetico al C. Alvaro”

Presso gli uffici del comune di San Luca alla presenza del sindaco Bruno Bartolo, dell’Ing. Antonella Catanzariti e di alcuni componenti dell’amministrazione comunale, una delegazione dell’ASD San Luca ha presentato i progetti “San

Luca Fitness Center” e “Manto sintetico al Corrado Alvaro”. Il vicepresidente Ing. Paolo Giorgi, autore di entrambi i progetti, ha illustrato e descritto in maniera capillare la tipologia d’intervento che renderebbe lo stadio Corrado Alvaro di San Luca (RC) un vero e proprio “polo sportivo”.

L’idea di ammodernamento dello Stadio Corrado Alvaro che prevede la realizzazione di un centro fitness e la posa del sintetico di ultima generazione è stata apprezzata da tutta l’amministrazione comunale, in particolar modo dal sindaco Bruno Bartolo e dall’assessore con delega allo sport Mario Moscatello, entrambi convinti che questo tipo d’intervento aprirebbe scenari molto importanti per la comunità sportiva sanluchese e non solo. La fattibilità del progetto nella sua interezza verrà esaminata nei prossimi giorni dall’amministrazione comunale la quale si è dimostrata da subito interessata alla tipologia d’intervento.

Con un occhio al futuro

Da ormai tre anni la San Luca sportiva sta vivendo una nuova concezione calcistica fatta di passione, sacrifici e successi. Emozioni indescrivibili grazie all’impegno costante di un gruppo dirigenziale il quale ha tracciato una linea alternativa e innovativa in termini di “programmazione sportiva” che ad oggi viene utilizzata come “modello da seguire” da parte di molte realtà dilettantistiche.

Il club, per dare continuità al processo di crescita del club, con estrema soddisfazione è lieto di presentare il primo progetto infrastrutturale: “ San Luca Fitness Center “.

ASD San Luca Fitness Center

Il progetto sviluppato pone una grande attenzione sull’importanza di rendere lo Stadio Corrado Alvaro liberamente accessibile alla comunità e agli sportivi in genere.