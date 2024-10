ASD Vitanova Club di Reggio Calabria: ‘Pedala per la ricerca’

Calabria e Sicilia si uniscono in un unico coro di musica che spinge sui pedali, durante le quali saranno svolte lezioni di Groupcycling

Al giorno d’oggi, la situazione sociale è soggetta a profondi cambiamenti a fronte della diffusione di nuove forme di insicurezza degli individui e di frammentazione causate a loro volta da trasformazioni sociali, culturali, demografiche ed economiche che possono innescare fenomeni di devianza, emarginazione ed abbandono. A questo, spesso, si aggiunge la crescente difficoltà economica da parte delle famiglie, soprattutto quando sopravvengono gravi patologie che tolgono la serenità e annientano l’individuo, nell’ affrontare i difficili percorsi clinici. In questo contesto, appare indispensabile la promozione di nuove iniziative sociali per contribuire all’individuazione di strutture mediche e non, che siano da riferimento e di conforto sia a livello medico che psicologico che strutturale.

Ed è in questo che lo Sport con il suo travolgente potere di aggregazione può svolgere un ruolo importante, anche con brevi manifestazioni sociali il cui ricavato possa contribuire ad aiutare la ricerca medico/scientifica. Ed a fronte di quanto sopra evidenziato che la ASD Vitanova Club di Reggio Calabria con la sua attività sportiva continua a muovere i suoi piccoli passi verso la raccolta di un contributo per la Ricerca, oggi rivolta all’ AIL di Parma con l’iniziativa “Pedala per la ricerca” iniziativa che nasce dall’unione di un team di istruttori Groupcycling – Icyff spinti da una vicenda che ha toccato da vicino il figlio di un nostro amico siciliano, nonchè istruttore Groupcycling- Icyff, ricoverato presso l’AIL di Parma.

Ed è così che la Calabria e Sicilia nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 dicembre p.v. si uniscono in un unico coro di musica che spinge sui pedali, durante le quali saranno svolte lezioni di Groupcycling condotte dai Master, dai National Team dagli Istruttori e con la partecipazione dei tanti riders, con lo scopo di raccogliere fondi da destinare alla stessa AIL di Parma. Un week end di Indoor Cycling che vedrà coinvolte molte realtà sportive legate alla federazione Groupcycling- Icyff, la più grande community italiana nel settore Indoor Cycling.

Contestualmente venuti a conoscenza che la nostra città di Reggio Calabria ospita una sede AIL abbiamo deciso di renderli partecipi, di coinvolgerli e di contribuire ulteriormente alla raccolta per la AIL di Reggio Calabria, grazie alla cordiale disponibilità del Presidente, e dei suoi collaboratori, della stessa associazione la Dott.ssa Giusi Sambiase donna di grande carisma, di competenza ma soprattutto di immensa umanità sarà presente alla manifestazione sportiva nella giornata di domenica, proponendo nelle stesse giornate la vendita delle stelle di natale, da loro fornite.

A tal fine abbiamo coinvolto anche il Centro Sportivo che ci ospita, Centro Clivia Reggio Village, che nella disponibilità del Responsabile della scuola calcio Agostino Rosaclerio e il Direttore Generale Pietro Rizzo che hanno abbracciato emotivamente l’iniziativa organizzando delle partite di calcio nelle stesse giornate del 10 e 11 con la scuola calcio ASD Valanidi Calcio Giovanile al fine di incentivare la raccolta con la vendita delle stelle di natale il cui evoluto sarà destinato all’ AIL di Reggio Calabria e alle case di accoglienza AIL per i genitori e parenti che devono affrontare lunghi percorsi di assistenza ai loro cari ricoverati.

Gli eventi sportivi sopra citati si svolgeranno presso la sede operativa dell’ASD e PS Vitanova Club sita presso il centro sportivo Clivia Reggio Village viale Messina 53, di Reggio Calabria.

Un ringraziamento particolare, per la presente collaborazione, va a tutti gli istruttori che in queste giornate si muoveranno gratuitamente anche da fuori Reggio Calabria:

Domenico Vasapollo, Antonio Elia, e Paolo Paparazzo Groupcyicling Instructor

Massimiliano Milasi, Sandro Calvo e Andrea Giunta Groupcycling Instructor

Marisa Serranò, Antonia Lanteri e Paola Buggè Groupcycling Instructor

Francesca Logiudice, Anna Scopelliti Groupcycling Instructor, Pietro Surace Trainer National Team e Regional Coordinator Groupcycling e Direttore Tecnico Sportivo dell’ ASD e PS Vitanova Club . L’evento sarà aperto a tutti, sportivi e non sportivi, e come disse Frank Deford “… lo sport dà il meglio di se quando unisce..”e siamo convinti che anche stavolta la gente di Reggio Calabria risponderà al richiamo sociale, come ha sempre fatto, anche con la presenza di un piccolo, ma grande contributo.

Si fa presente che alla raccolta hanno, contribuito, con la vendita delle stelle di natale, anche la scuola di calcio Ludos Vecchia Miniera di Reggio Calabria nella persona del responsabile settore tecnico Antonio Malavenda e la scuola La casa del Sorriso nelle persone della Preside Teresa Muraca e la referente del plesso Maria Rizzuto.

Vita Nova Club anticipatamente ringrazia tutti.