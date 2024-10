Joint Action JACARDI: l’Asp di Reggio Calabria presente all’Assemblea Generale a Parigi

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria parteciperà a Parigi, da oggi al 18 ottobre, all’Assemblea Generale della Joint Action JACARDI, come rappresentante dell’Italia per promuovere la collaborazione congiunta nella lotta alle malattie non trasmissibili.

L’Asp di Reggio Calabria è infatti partner di JACARDI, un progetto europeo che mira a coordinare l’azione tra gli Stati membri dell’Ue per affrontare e ridurre la crescente prevalenza di malattie cardiovascolari e diabete. Il programma si concentra su strategie basate sull’evidenza e buone pratiche per la prevenzione e la gestione efficace di queste patologie.

Obiettivi e impatto del progetto JACARDI

JACARDI sta conducendo 142 progetti pilota per testare pratiche innovative nella gestione delle malattie cardiovascolari e del diabete, con la partecipazione di 76 istituzioni provenienti da 21 Paesi europei. L’obiettivo è quello di aumentare gli anni di vita in buona salute, migliorare l’equità sanitaria e ridurre le morti premature.

All’Assemblea Generale di Parigi saranno presenti Caroline Semaille, Direttrice di Santé Publique France, e Christine Jacob-Schumacher del Ministero della Salute francese.

Partecipazione dell’Asp di Reggio Calabria

L’Asp reggina partecipa a questa Joint Action internazionale con l’obiettivo di migliorare la gestione delle malattie cardiovascolari e del diabete sul proprio territorio. La strategia si basa sull’alfabetizzazione sanitaria, la consapevolezza dei pazienti riguardo la gravità e le cure delle patologie, e sulla disponibilità e condivisione dei dati per una corretta programmazione delle risposte assistenziali. In particolare, l’Asp si concentrerà sull’avvio di screening per l’individuazione precoce di individui ad alto rischio.

Per ulteriori informazioni, visitare www.jacardi.eu, www.asprc.it, oppure scrivere a wp2.jacardi@gokvi.eu.