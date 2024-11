Assegnati 25 defibrillatori, Condipodero: “Dalle istituzioni supporto al mondo sportivo”

“Ringrazio il presidente della provincia di Reggio Giuseppe Raffa ed suo vice Giovanni Verduci per l’attenzione rivolta al mondo dello sport”. E’ il commento del presidente del Coni Calabria Maurizio Condipodero durante la presentazione del progetto “Sport sicuro”. “Attraverso questa iniziativa – continua Condipodero – venticinque defibrillatori sono stati assegnati alle realtà istituzionali dello sport calabrese della Provincia di Reggio Calabria. Ciò significa che c’è un sostegno costante e concreto nei confronti di chi, attraverso tanti sacrifici, rende quotidianamente prestigiosa la Calabria e supporta i nostri giovani nella loro formazione. Una delle priorità del Coni, tra l’altro, è praticare tutte le discipline sportive in sicurezza e spero che in futuro giornate come questa si possano ripetere. Voglio ringraziare, in particolare, il mio predecessore Mimmo Praticò e la sua giunga, il delegato provinciale di Reggio Calabria Antonio Laganà, il Presidente della Federazione Medica Sportiva Carmelo Puntoriere e, per il professionale contributo elargito, ringrazio Francesco Toscano e Walter Malacrinò. E’ una giornata importante – conclude il presidente del Coni Calabria Maurizio Condipodero – perché dalle istituzioni è arrivato un supporto tangibile al mondo sportivo calabrese”.

Di seguito i beneficiari dei 25 defibrillatori: