‘Associazione Prosettima’, Caridi: “Degrado e abbandono nel quartiere di Modena”

Sono ormai note le condizioni di degrado e abbandono in cui versa la periferia di Reggio Calabria.

Segnaliamo, tra le tante disfunzioni, una copiosa perdita fognaria che persiste da molto tempo sulla via Reggio Modena, creando tanti disagi ai residenti e impedendo anche il passaggio ai pedoni e la presenza di numerose buche, molte delle quali,

aumentando in volume e ampiezza, sono diventate in breve tempo vere e proprie voragini, nelle vie tra Modena, San Sperato e Ciccarello.

È quanto dichiara in una nota il Vice-Presidente dell’associazione “Prosettima”Antonino Caridi, il quale a sostegno della propria segnalazione allega foto a corredo dell’articolo, mostrando il totale degrado e abbandono della zona in questione.

Nonostante le numerose segnalazioni dei cittadini e le rassicurazioni pervenute, nonché i ripetuti tentativi di raggiungere telefonicamente l’assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Muraca, della cui presenza e operatività nel territorio non c’è

traccia, nessuno ha provveduto a riparare il guasto alla rete fognaria né tanto meno le enormi buche.

Siamo di fronte ad una situazione ormai intollerabile e, cosa ancor più grave, costatiamo la presenza di amministratori locali che, pur a conoscenza del problema, rimangono silenti, a testimonianza dello scarso senso di responsabilità.

Una periferia ormai abbandonata al proprio destino in cui ai residenti si negano i diritti primari: rifiuti abbandonati a margine di strade e marciapiedi pubblici, scarsa illuminazione comunale, rete idrica colabrodo, rete fognaria vetusta, strade dissestate

e pericolose certificano la scarsissima attenzione dell’amministrazione e dell’assessore competente ai problemi della periferia.