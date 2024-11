Atmosfera da fiaba Mediterranea alla sfilata di Dolce e Gabbana: once upon a time in Sicily…

di Federica Geria – Dolce & Gabbana, celebre casa di moda Italiana, nasce dall’unione creativa di due talenti dello stile: Domenico e Stefano.I due stilisti presentano, durante il quinto giorno della Milano Fashion Week, la nuova ed esclusiva collezione donna per l’inverno 2015. Gli inviti del fashion show firmato D&G recitano: “C’era una volta in Sicilia…”, incuriosendo così tutti gli invitati. Lo spettacolo è immerso in un’ambietazione particolare e fiabesca: musica di carillon, luci soffuse blu, tende oscillanti, grandi alberi dei boschi, fiocchi di neve nell’aria, ghiaccio secco sul pavimento, tutto pronto per questo magico inverno.Inizia così sulla passerella una fantastica avventura, degna dei sogni delle fiabe.Le modelle si trasformano in eleganti abitanti di un giardino incantato: abiti ricchi di dettagli, stampe con gufi, fiori ,scoiattoli e volpi, piccole borse impreziosite, cappucci di pelliccia rossa, tunichette ricamate indossate con calzamaglie, scarpe senza tacchi e a punta, che ricordano i folletti dei boschi.Ma non solo, anche stivali alti e borchiati,chiavi stampate su vestiti di seta, croci, copricapi scintillanti lavorati come elmi e guanti carichi di cristalli, tutti elementi che richiamano le armature medioevali e dettagli ispirati al periodo normanno.Attraverso questa sfilata ammaliante, Dolce e Gabbana, creano un’incantevole favola , senza però rinunciare a quel carattere mediterraneo, che sta alla base delle loro creazioni. Attraverso un viaggio magico, ci portano ancora una volta alla preziosa isola a cui sono legati: la Sicilia.Tra i tanti vip presenti all’evento, emerge la presenza di Bianca Balti, Anna Dello Russo,Eva Herzigova e David Gandy. Insieme a loro lasciamoci trasportare da questa fashion fairytale, sognata per noi da Dolce e Gabbana.