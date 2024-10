Atzori: ‘Con la Reggina i miei ricordi più belli. I complimenti all’attuale società’

Attualmente in attesa di una chiamata con l’ultima esperienza alla Pro Vercelli davvero singolare per la sua durata. Intervistato da tuttoC.com, parla di quella esperienza ma anche di Reggina: “Mi auguro che tutti gli addetti ai lavori si rendano conto che a Vercelli non ho avuto alcuna responsabilità. E’ stato talmente lampante il volere dei giocatori che io mi sono trovata solo nel mezzo.

Reggio Calabria? Lì ho vissuto i miei ricordi più belli da allenatore, perciò mi auguro che con poco riescano a fare tanto. Faccio il mio in bocca al lupo a mister Cevoli e al direttore Taibi. Auguro loro di fare un campionato esaltante. Riuscire ad accendere nuovamente Reggio Calabria è un grandissimo traguardo. So che le disponibilità del presidente non sono quelle di arrivare a sperperare, d’altronde è un momento difficile per tutti. Oggi bisogna fare di necessità virtù e faccio i miei complimenti a chi assume questa responsabilità nella propria città”.