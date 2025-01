Automobilismo, i comitati reggini: ‘Avviso di interesse privo dei presupposti fondamentali’

“Una manifestazione di interesse che lascia il tempo che trova. Non ci sono proprio i presupposti per partecipare all’avviso di affidamento, che poi affidamento non è, della gara”

“Per noi comitati organizzatori di manifestazioni automobilistiche (“Aspromonte”, “Piloti Per Passione” e “Oppido Mamertina Racing”) attivi sul territorio della provincia reggina, la manifestazione di interesse pubblicata sul sito dell’Automobile Club Reggio Calabria per l’allestimento della storica cronoscalata “Santo Stefano-Gambarie d’Aspromonte” è priva dei presupposti fondamentali.

È stato pubblicato un avviso, a norma dell’articolo 46 del regolamento sportivo nazionale come se l’Automobile Club Reggio avesse già iscritto la gara in calendario e cercasse un coorganizzatore per l’allestimento dell’intera manifestazione. Noi avevamo richiesto l’affidamento senza la loro presenza ma, comunque, è proprio la mancata iscrizione in calendario, il presupposto essenziale che manca poiché la gara non risulta a calendario per il 2025, non c’è una data né si sa se sarà possibile iscriverla (vedi art.45 Rsn). Inoltre, non comprendiamo la penale che dovrebbe pagare l’eventuale organizzatore che presenterebbe domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse in caso di perdita del titolo tricolore della competizione automobilistica che non essendosi disputata nel 2024 ha, di fatto, già perso. Facciamo presente al presidente dell’Automobile Club Reggio Calabria, che una gara non titolata come, purtroppo è adesso la Santo Stefano-Gambarie, deve cedere la data in caso di concomitanza con altre gare (art.42 Rsn)”.

Richiesta di professionalità e competenza

“Pertanto, invitiamo, i vertici politici ed organizzativi dell’Automobile Club Reggio Calabria, di operare con professionalità e competenza prima di far pubblicare una manifestazione di interesse, peraltro da noi richiesta per organizzare la gara senza il loro apporto, priva dei presupposti di fatto né giuridico-sportivo né di diritto per poter consentire la nostra partecipazione all’avviso d’interesse per l’allestimento della storica cronoscalata”.

Scuderia “Aspromonte” Presidente Lello Pirino

“Piloti Per Passione” Presidente Giuseppe Denisi

“Oppido Mamertina Racing” Presidente Salvatore Lipari