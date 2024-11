Museo del Mare di Reggio, Romeo: ‘Entro novembre l’avvio dei lavori per la realizzazione’

Dopo anni di attesa e discussioni, il Museo del Mare di Reggio Calabria, progettato dal celebre studio Zaha Hadid, è finalmente pronto per vedere l’inizio dei lavori. L’annuncio è stato dato dall’assessore Carmelo Romeo durante la trasmissione Reggio Politik su RTV, confermando che la prossima settimana si stabilirà la data ufficiale di avvio del cantiere.

L’assessore Romeo ha illustrato l’avanzamento della realizzazione:

“L’altro ieri c’è stato un incontro a Reggio Calabria tra l’amministrazione comunale e la Cobar Spa , la ditta aggiudicataria dell’appalto, che è la stessa che ha realizzato il waterfront. Abbiamo fatto il punto sullo stato dell’arte e settimana prossima saranno in città per stabilire il punto di avvio del cantiere”.

L’avvio effettivo dei lavori è previsto entro novembre, con l’obiettivo di concretizzare un’opera tanto attesa dalla comunità reggina.

In passato, il progetto era stato momentaneamente accantonato, decisione che ha infiammato il dibattito tra i banchi di maggioranza e opposizione. A tal proposito, l’assessore ha spiegato:

“Qualche anno fa si era accantonata l’idea della realizzazione non perché il progetto fosse stato ritenuto non meritevole, ma perché la linea con cui era stata finanziata poteva essere utilizzata anche per servizi essenziali, e così è stato fatto”.