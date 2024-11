Museo del Mare, convocata la Cabina di Coordinamento dal Prefetto Vaccaro

Il Prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, ha convocato la Cabina di Coordinamento per monitorare lo stato di avanzamento del progetto del Museo del Mare (o Museo del Mediterraneo), finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC).

Avanzamento e fasi del progetto

Durante la riunione, che fa seguito agli incontri precedenti, sono state analizzate le fasi di sviluppo del progetto, con particolare attenzione alla consegna e cantierizzazione delle aree interessate. Presenti rappresentanti di varie istituzioni tra cui il Comune di Reggio Calabria, l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e l’Agenzia del Demanio.

Leggi anche

Il progetto, con uno stanziamento di 120 milioni di euro (60 milioni dal PNC e 60 milioni dal PON Metro Plus 2021/2027), prevede la riqualificazione del tratto urbano adiacente al centro storico e all’area portuale, con la creazione di strutture socio-culturali ed economiche.

Realizzazione e assegnazione dell’appalto

La centrale di committenza INVITALIA ha individuato l’operatore economico COBAR S.p.A. come vincitore dell’appalto. COBAR ha iniziato le attività preliminari per avviare il lotto zero. Tuttavia, la Cabina di Coordinamento ha preso atto della presenza di un contenzioso per l’occupazione delle aree interessate, auspicando una rapida soluzione per rispettare il cronoprogramma.

Leggi anche

Sicurezza e prevenzione delle infiltrazioni criminali

Per garantire la sicurezza dei lavori, lo scorso anno è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa per prevenire tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei lavori del Museo del Mare, consolidando il rispetto delle norme e la trasparenza nell’attuazione del progetto.